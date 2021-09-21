«Бути поруч» – XIII Всеукраїнське військове паломництво до Зарваниці організували на Тернопільщині. До Марійського духовного центру з’їхалися бійці АТО та операції об’єднаних сил.

Проща відбулась із благословення Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава. Очолив паломництво владика Михаїл. Він, зокрема, наголосив на важливості військової служби. «Військові стоять на варті нашого спокою, миру на нашій землі. Відтак нам сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати їх молитві. А також хочу щиро подякувати за вашу службу. Нехай Бог береже вас і ваші родини. У суспільстві, зраненому війною та пандемією, важливо вчитися бути поруч – в окопах і у шпиталях, із родинами полеглих, з ветеранами, з побратимами, капеланами».

На прощу приїхали військові контрактної служби, учасники бойових дій різних періодів, їхні родини, представники ветеранських громадських організацій, волонтери та усі, кого протягом кількох останніх років безпосередньо чи опосередковано торкнулася війна. Через пандемію цього року вперше проща відбулася у двох форматах — наживо та онлайн. Всі охочі паломники прийшли до Марійського духовного центру та долучилися до спільної молитви. Ті, хто не зміг прибути до Зарваниці, — віряни й військові зі всього світу мали змогу взяти участь у прощі через пряму трансляцію в Інтернеті.