Тернопільський гідропарк “Топільче” атакували змії. Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Буда.
Він написав, що декілька водяних вужів зустрів у одній із водойм, повідомляє Файне місто.
“Бачив, як мінімум, трьох. Будьте уважними з дітьми. Якщо то водяний вуж – не дуже проблемно (з метою самозахисту може цапнути за кінцівку, але без яду)”, – стверджує чоловік.
За інформацією Центру громадського здоров’я, у нашій країні змії активні з квітня по жовтень. Натрапити на них найбільше можна у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік – восени, у вересні, під час грибного сезону.
При укусі отруйної змії видно чіткі, великі отвори від передніх зубів. У неотруйної, як правило, дрібні зуби у 2 ряди.
Якщо плазун вкусив, потрібно якнайшвидше звернутися за допомогою до медичного закладу, адже тільки лікар може надати необхідну допомогу.
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