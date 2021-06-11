Будьте уважні з дітьми: в одному з тернопільських парків – нашестя плазунів. ФОТО

Тернопільський гідропарк “Топільче” атакували змії. Про це розповів на своїй сторінці у Фейсбук Володимир Буда.

Він написав, що декілька водяних вужів зустрів у одній із водойм, повідомляє Файне місто.

“Бачив, як мінімум, трьох. Будьте уважними з дітьми. Якщо то водяний вуж – не дуже проблемно (з метою самозахисту може цапнути за кінцівку, але без яду)”, – стверджує чоловік.

За інформацією Центру громадського здоров’я, у нашій країні змії активні з квітня по жовтень. Натрапити на них найбільше можна у квітні-травні, під час шлюбного періоду. Другий пік – восени, у вересні, під час грибного сезону.

При укусі отруйної змії видно чіткі, великі отвори від передніх зубів. У неотруйної, як правило, дрібні зуби у 2 ряди.

Якщо плазун вкусив, потрібно якнайшвидше звернутися за допомогою до медичного закладу, адже тільки лікар може надати необхідну допомогу.