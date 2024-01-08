Боєць з Тернополя, котрий втратив на війні ногу, мріє бігати навколо ставу

Ветеран російсько-української війни Сергій Дзюбановський протезувався у США. Він втратив ногу в червні 2023 року. Зараз вчиться заново ходити та мріє бігати навколо тернопільського ставу.

Про захисника з позивним “Спрінтер” – у матеріалі Суспільного.

“Піти – це дійсно незабутньо. Перший раз пройшов 150 метрів. Звісно, воно натерло, збирається піт, але це все дрібниці. Я йшов”.

До війни Сергій працював у Польщі, повернувся додому й добровольцем пішов у військо. Потрапив у 47 окрему штурмову бригаду. Поранення отримав на Запорізькому напрямку.

“Був обстріл, уламки пройшли на виліт, зламавши мені малу променеву кістку, а побратима просто посікло. Я зумів не розгубитися”.

Протезувався Сергій Дзюбановський у Сполучених Штатах Америки. Там був більше двох місяців.

“Я їхав з твердою ціллю почати бігати, один протез мені подарували, інший придбав за свої кошти. Моя нога ще рік буде зменшуватися і вона стане такою, з якою змушений буду жити все своє життя. І от до року часу, я думаю, потрібно гіпс та пластик змінити на карбон. Тобто, цей матеріал стане матовим, темним, холодним”.

Сергій каже, один протез використовує для щоденної ходьби, інший для бігу.

“Є вайнер, є це дві шкарпетки, які одягаю для щільності та заповнення порожнечі всередині. Я використовую, щоб менше травмувати низ самої кінцівки каучуковий шматочок. Звісно, потрібні адаптивні штани, які дають можливість краще рухатись і одягати, бо виникають проблеми, коли одягаєш через звичайні штани”.