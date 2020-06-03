У Тернополі діти з кризових родин отримали пакунки від благодійників зі Словаччини. Меценати передали малечі засоби особистої гігієни. Діти у свою чергу відправили їм вітальні листівки.

Акцію приурочили Дню захисту дітей. Реалізувати добру справу вдалося завдяки проекту “Допомога дітям на відстані”, – розповідає директор благодійного фонду “Карітас” о. Андрій Марчук. Отримали гуманітарну допомогу 140 діток, які перебувають у складних життєвих обставинах.

“Завдяки партнерству тернопільського “Карітасу” та “Карітасу” Словаччини, реалізовується цей благодійний проект. Діти отримали засоби особистої гігієни та передали вітальні листівки для благодійників із Словаччини. Щиро вдячні нашим благодійникам, які у цей непростий час продовжують робити добрі справи. Нашим діткам Божого благословення, чудових канікул і теплого літа”.

Додамо, проект “Допомога дітям на відстані” реалізовується у Тернополі кілька років поспіль. Відтак хлопчики й дівчатка, які перебувають у непростих життєвих обставинах, мають змогу отримувати підтримку від закордонних благодійників.

Софія Романська