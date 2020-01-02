або Як “святкували” весілля у Тернополі.

Приїхали на весілля, а стали фігурантами кримінального провадження. У Тернополі звичайна суперечка за паркомісце завершилася бійкою. Хлопці вирішили довести, на чиєму боці правда. Кулаками. Не зупинило їх ні те, що перед ними – 60-річний чоловік, ні те, що перебувають на території церкви… Але про все по порядку.

… Починалося все дуже гарно: щасливі молодята, гості, гарний настрій. Однак деякі гості вирішили пошукати більше «розваг». Замість того, щоб радіти з молодятами, поки тривала шлюбна церемонія, молоді люди встигли влаштувати бійку з лайкою.

«Тобі яка різниця, почекаєш!»

«Того зловісного дня, мій батько, як і зазвичай, вирішив залишити службове авто на своєму відведеному паркомісці, на яке є відповідні дозвільні документи. Під’їхавши до нього, побачив, що воно зайняте іншим транспортним засобом, – розповів син власника паркомісця. – Як з’ясувалось, у той час у церкві відбувалась шлюбна церемонія, і хтось з гостей залишив авто на паркомісці, за яке щомісяця оплачує мій батько. Жодних проблем би не виникло, якби не одне «але»… Поблизу припаркованого авто стояла компанія молодих людей. Побачивши їх, мій батько запитав, чи не знають вони, чиє авто на його паркомісці. Молодики (вік 23-25 років) у відповідь сказали, що машину залишив один з гостей і перепарковуватись ніхто не збирається поки не закінчиться церемонія шлюбу. Зверхньо і по-хамськи вони почали кричати до батька (якому, до речі, вже 60 років), що вони приїхали на весілля і ставлять авто, де вважають за потрібне, а ТИ, мовляв, ПОЧЕКАЄШ, ЯКА ТОБІ РІЗНИЦЯ».

На захист батька став син. Він попросив молодих людей не розмовляти з літніми людьми у такому тоні. Та ще й біля храму! У відповідь – нецензурна лексика.

«Я спробував поговорити спокійно, але ніякі аргументи не діяли. Я сів в машину, і буквально через кілька хвилин зі сторони пасажира один з молодиків самостійно різко відкрив двері і наніс мені кілька ударів. Я вийшов з машини і все ще намагався зберігати спокій, щоб залагодити конфлікт. Але тут приєдналися ще троє осіб. І мені, і батькові який намагався припинити конфлікт та нанесення ударів,добряче перепало. Найсумніше, що їх не спинило навіть те, що знаходяться біля церкви», – згадує потерпілий.

Як результат – на території храму постраждав 60-річний чоловік і його син….. Гонор, брак виховання, відчуття безкарності і вседозволеності чи просто бажання самоствердитися за допомогою кулаків – важко сказати, що спонукало молодих людей до таких вчинків.

Та найсумніше, щомолодих осіб не бентежило ні місце (територія церкви), де вони вирішили влаштувати бійку, ні те, що їхні насильницькі дії спрямовувались також і у бік літнього чоловіка, який через вік не мав би змоги чинити їм опір…

Вибачень не було

Свідками бійки біля храму стали прихожани, вони і викликали поліцію. Але доки вона приїхала, молодиків вже і слід простиг.

«І я, і батько отримали тілесні ушкодження, у мене була підозра на струс мозку, тому довелося ще і швидку викликати. Правда, лікувалися ми вдома», – констатував чоловік.

Буквально за кілька днів було відкрито кримінальне провадження, в подальшому мало місце зупинення досудового розслідування та оголошення розшуку підозрюваних.

Підозрювані – жителі м. Тернополя мікрорайону Дружба і села Петриків. Це молоді люди 1995-1997 років народження, Журавель А.Р., Журавель Р.Р. та Бабій В.Я.

«За цей випадок досі ніхто не вибачився ні переді мною, ні перед батьком. Підозрювані своєї вини абсолютно не визнають та насміхаються над нами, відчуваючи вседозволеність та безкарність. Навіть елементарних пояснень зухвалої поведінки від них не було», – каже потерпілий.

Неодноразово ігнорували виклики до слідчого

Як розповів представник потерпілого, адвокат Володимир Михайлович Рубінський, за вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження (ч. 2 статті 296 ККУкраїни). Це хуліганство, вчинене групою осіб. Відповідно, покарання за це – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.

«Я хотів акцентувати увагу на процесуальній поведінці підозрюваних у цій справі. Згідно із законодавством, з моменту повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення особа набуває статус підозрюваного, відповідно наділяється процесуальними правами і обов’язками. Зокрема, у частині 7 статті 42 КПК України зазначено, що «підозрюваний, обвинувачений зобов’язаний прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це зазначених осіб». Особи, які є підозрюваним у даному кримінальними провадженні, неодноразово ігнорували покладений на них обов’язок та не з’являлися на вимогу слідчого. Також від них не надходиложодних письмових заяв, щодо поважності причини неявки», – прокоментував адвокат Володимир Рубінський.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду, планується підготовче судове засідання.

«Зважаючи на те, як себе процесуально вели підозрювані під час досудового розслідування, не виключено, що ця ситуація може повторитися і в ході розгляду справи в суді», – наголосив, представник потерпілого, Володимир Михайлович. Будемо відслідковувати хід подій…