Знову Друга світова війна “підкинула” небезпечні “подарунки”.

6 червня о 15:45 у полі поблизу с. Оліїв Зборівської територіальної громади Тернопільського району виявлено один артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

О 16:05 у полі поблизу с. Ярчівці Зборівської територіальної громади Тернопільського району виявлено три застарілі боєприпаси, а саме дві мінометні міни ММ-82 мм та одну ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни.

О 18:02 у м. Тернопіль на вул. Іллєнка, поблизу житлового будинку, під час проведення земляних робіт, виявлено артилерійський снаряд АС-76 мм часів Другої світової війни.

Цього ж дня фахівцями групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління, після детального обстеження території, вилучено та знешкоджено в безпепчному місці застарілий боєприпас, а саме артилерійський снаряд АС-152 мм часів Другої світової війни, виявлений напередодні в лісовому масиві поблизу с. Буданів Білобожницької територіальної громади Чортківського району місцевим жителем.

Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області застерігає:

Громадяни, пам’ятайте, якщо ви знайшли предмет, який зовні нагадує боєприпаси, або є підозрілим – не торкайтеся його! Про знахідку негайно повідомляйте рятувальникам, зателефонувавши за номером телефону «101». Правильно і безпечно знешкодити вибухонебезпечні предмети здатні лише досвідчені фахівці. Ні в якому разі не намагайтеся робити цього самостійно, адже це може призвести до трагічних наслідків!