На пішохідному переході автомобіль марки Fiat Ducato збив пішохода. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 26 березня близько 19:30 в селі Смиківці.

За попередніми даними, кермувальник рухався в напрямку Тернополя, а потерпілий – житель селища Підволочиськ, 1985 року народження, переходив дорогу у встановленому для цього місці.

Чоловіка госпіталізували до лікарні. У нього – закрита черепно-мозкова травма, струс, перелом переносиці та забійна рана ліктя.

У кермувальника взяли кров для перевірки на вміст алкоголю, повідомляють у поліції.