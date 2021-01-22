Більше помирає, менше народжується: населення Тернопільщини стрімко скорочується

Чисельність наявного населення у Тернопільській області, за оцінкою, на 1 грудня 2020р. становила 1031521 особу.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Упродовж січня-листопада 2020 року чисельність населення зменшилася на 7174 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок як природного скорочення – 7010 осіб, так і міграційного – 164 особи.

У січні-листопаді 2020 року в області народилось 7206 дітей, що на 146 дітей менше, ніж у січні-листопаді 2019 року.

Упродовж січня-листопада 2020 року зареєстрували 14216 померлих, що на 629 осіб більше, ніж за відповідний період минулого року.