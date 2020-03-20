Головне управління статистики у Тернопільській області наприкінці 2019 року провело щорічне вибіркове опитування серед домогосподарств з метою вивчення думки населення щодо самооцінки стану здоров’я.

Результати опитування свідчать, що у 2019 році більше половини жителів області оцінили стан здоров’я, як «добрий», кожен третій член домогосподарства вважає свій стан «задовільним», кожен десятий – як «поганий».

Частка осіб, які повідомили, що хворіли за останні 12 місяців, склала 85,8%. Хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям мали 28,5% населення, з них найбільш поширеними хворобами були: гіпертонія – 49,1%, серцеві захворювання – 29,4%, артроз, артрит (у т. ч. ревматоїдний) – 17,9%, хронічний бронхіт, емфізема легенів – 11,1%, остеохондроз – 8,0%, діабет – 6,5%, остеопороз – 4,2%.

Про це повідомили у Головному управлінні статистики у Тернопільській області.