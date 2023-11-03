Без батька залишилася маленька донечка: сьогодні на Тернопільщині зустрінуть тіло загиблого Героя

Захищаючи Україну від російських окупантів, на фронті загинув воїн з села Лучка Юрій Петрович Патра.

Життя старшого солдата, стрільця другої стрілецької роти в/ч А7100 Юрія Патри обірвалося 30 жовтня під час виконання бойового завдання внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поблизу села Левадне Запорізької області.

У 28-річного Героя залишились дружина Галина та донечка Ілона, якій лише шість місяців.

Траурний кортеж з тілом полеглого захисника України прибуде до Лучки 3 листопада близько 11:30 години.

“Просимо жителів вийти до центральної дороги, щоб віддати останню шану воїну, який у боротьбі за Україну віддав найдорожче – власне життя.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, та близьким… Розділяємо разом з вами розділяємо страшну втрату, біль печалі та скорботи…”, – ідеться у зверненні Великоберезовицької селищної ради.

Вічна памʼять і шана Герою!