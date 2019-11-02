Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 31 жовтня близько 17:30 на Теребовлянщині.

Як повідомляють у поліції, при виїзді з села Деренівка, неподалік автозаправної станції не розминулося два автомобілі.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Як стало відомо, дві іномарки зіткнулися на автодорозі Доманово-Ковель-Чернівці-Тереблече.

Водій автомобіля Mitsubishi Outlander, рухаючись в напрямку Теребовлі, не переконався в безпечному маневрі і почав повертати ліворуч. В цей момент зустрічною їхав Volkswagen Transporter. Уникнути удару транспортним засобам не вдалося.

Після удару Mitsubishi за інерцією викинуло на узбіччя і він там врізався в ще один припаркований автомобіль.В результаті удару пасажир Mitsubishi отримав незначні тілесні ушкодження.