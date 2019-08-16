За січень-липень 2019 року до місцевих бюджетів Тернопілля власники авто сплатили 2 млн 386,5 тис. грн транспортного податку, що більше очікуваного на 324 тис. гривень.

Власники автомобілів – юридичні особи сплатили 1 млн 398,1 тис. грн, що на 35,7 тис. грн більше, ніж у відповідному періоді минулого року. Фізичні особи поповнили місцеві скарбниці, сплативши 988,4 тис. грн цього платежу.

Доречно нагадати, що платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (у 2019 – 1 млн 564 тис. 875 грн).

Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тис. грн за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування.

Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області