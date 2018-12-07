Автомобіль зім’яло: біля Тернополя аварія за участю працівника поліції. ВІДЕО
07/12/2018 0
Розмір тексту:
Аварія трапилася 6 листопада близько 3 години дня поблизу села Смиківці.
Як повідомляє TV-4, від сильного удару службове авто поліції зім’яло. Його водій – працівник сектору кримінального розшуку, потрапив до лікарні. А водійка іномарки мешканка Кропивницького – без ушкоджень.
Вже близько в кілометрі від цієї аварії, неподалік від заправки на Підволочиському шосе ще одна дорожньо-транспортна пригода.
Додати свій коментар
- фільми в кінотеатрах України
Головні новини
- П’яний хуліган розбив ломом вікно автомобіля
- Вивернула пуховик, щоб не впізнали: поліція розшукала зниклу дівчинку
- Нардеп Микола Люшняк один із авторів постанови щодо посмертного присвоєння Героя України Степанові Бандері
- До деяких сіл біля Тернополя курсуватимуть маршрутки. ВІДЕО
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...