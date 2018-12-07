Автомобіль зім’яло: біля Тернополя аварія за участю працівника поліції. ВІДЕО

07/12/2018 Розмір тексту:

Аварія трапилася 6 листопада близько 3 години дня поблизу села Смиківці.

Як повідомляє TV-4, від сильного удару службове авто поліції зім’яло. Його водій – працівник сектору кримінального розшуку, потрапив до лікарні. А водійка іномарки мешканка Кропивницького – без ушкоджень.

Вже близько в кілометрі від цієї аварії, неподалік від заправки на Підволочиському шосе ще одна дорожньо-транспортна пригода.