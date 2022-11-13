Автомобіль з бійцями наїхав на ворожу міну: на Тернопільщині попрощалися із загиблим Захисником. ФОТО

Тернопільщина у скорботі. Вчора на Кременеччині провели в останню путь Героя російсько-української війни, який віддав свої життя за свободу та незалежність країни, солдата Миколу Яросевича.

Чоловік народився 24 квітня 1983 року, проживав у селі Білокриниця Кременецької міської територіальної громади. У війську був стрільцем.

Біля міста Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області автомобіль із українськими захисниками наїхав на ворожу міну. Після численних операцій боєць помер у лікарні – травми виявились несумісні з життям.

“З перших днів широкомасштабної війни він без вагань став долав ЗСУ. Боронив рідну землю на найважчих ділянках фронту. В ході виконання бойових завдань був вірний військовій присязі, виявляв стійкість і мужність у боях за Батьківщину.

Микола – патріот та приклад справжнього Героя!

Бракує слів, щоб передати смуток та біль непоправної втрати.

Вдовою залишилися дружина Наталія, осиротіли двоє діток – син Микола та донька Марія”, – розповіли у Кременецькій районній державній адміністрації.

Сотні мешканців району, представники органів місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, командування та військовослужбовці провели Героя на місце вічного спочинку. Поховали бійця на цвинтарі у селі Білокриниця.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам Героя.

Вічна пам’ять, шана і слава захиснику України!