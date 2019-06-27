Програма «Нове обличчя кордону» стартувала на Тернопільщині.

На роботу до прикордонної служби запрошують амбітних і цілеспрямованих жителів краю. Обіцяють гідне звання і високу зарплату – від 13 000 гривень.

Як повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби, у жителів регіону є можливість отримати престижну роботу, гідне звання та гарне грошове забезпечення! Ми пропонуємо гідний рівень грошового забезпечення (від 13 тисяч); стабільну та престижну роботу; соціальний захист та забезпечення; перспективу кар’єрного зростання; якісне медичне обслуговування; професійну підготовку за міжнародними стандартами.

Ряд вакансій відкрито й у підрозділах Збройних Сил України. Також є можливість військової служби за контрактом. Конкретну інформацію щодо вакансій можна отримати в обласному військовому комісаріаті.

Софія Романська