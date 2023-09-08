У Тернопільській області в селі Великі Загайці живе 88-річна бабуся Ярина Дискантюк.

Жінка в’яже килимки, а частину виручених коштів передає на ЗСУ, пише Файне місто.

– Все своє життя прожила в роботі, в селі. Зразу в колгоспі робила, потім вже на пенсію пішла. Але з малих літ любила рукоділля: вишивала, в’язала светри. Мені було років 10 – я вже светри в’язала, завжди була в роботі, – ділиться пані Ярина.

Жінка розповідає, що спочатку для себе та близьких в’язала одяг, а згодом почала робити і килимки.

– Такі коврики почала робити гачком. Нитки брала або зі старих виробів, або купляла мотки в Кременці. Діти також купляли, а я їм пов’язала різні пальта, светри, і камізельки. Тепер вже зайнялася цим (в’язанням килимків – ред.). Люди приносять такі речі, вже ходжені, я їх ріжу і роблю такі килимки. Вироби часто роздаю людям: всі Загайці мають, і район, і область, і ген другі області, – каже пенсіонерка.





Зараз бабуся хоче доєднатися до якнайшвидшої перемоги таким чином, яким може. Жінка свої вироби продає, а частину виручених коштів передає на ЗСУ.

– Ну я тих ковриків вже досить нав’язала, і людям дала за принесені речі, і ще маю. І якби їх продати, якби їх хтось купив, я хотіла б їх дати для воїнів , хоч що-небудь, нехай моя частинка піде на допомогу, – ділиться Ярина.

Дочка майстрині підтримує мати. Жінка допомагає їй робити килимки і продавати їх.

– Ми, здається, все життя в’яжемо і вишиваємо. Ну а в такий тяжкий час для України долучилися до збору коштів для ЗСУ. Дуже чекаємо перемоги, дуже віримо в перемогу. І працюємо над тим, щоб була наша перемога якнайшвидше, – зазначає старша донька майстрині Лідія Дискантюк.

Придбати килимок можете і ви. Замовлення можна зробити через Інстаграм-сторінку або за номером 097 117 47 07.