Цього невисокого, сивого, уже в літах чоловіка часто можна зустріти на вулицях міста. І в будні, і в свята його незмінною супутницею є фотокамера. Його знають і впізнають перехожі не тільки у Тернополі, а й у містечках і селах області. Це й не дивно, адже за майже 60 років професійної діяльності він об’їздив вздовж і впоперек Тернопільщину.

«Він ярий природолюб, знає всі унікальні місця Тернопілля, всіх птахів і звірів, які тут мешкають, усі рослини, знає звідки яка річка витікає», – говорять про нього колеги. Результати його поїздок незмінно з’являлися і з’являються до нині на сторінках обласної газети «Вільне життя» у найчитабельніших рубриках «Вікно у природу», «Брати наші менші», «За мурами старих твердинь». Не менш відома і популярна рубрика, яку він вів упродовж 20 років – «Фотомодель «ВЖ». І нині, фотографуючи красиву дівчину у якомусь містечку чи селі, може почути від неї: «А я вас знаю! Ви мою маму фотографували!». Усе це – про заслуженого журналіста України, фотокореспондента і фотохудожника, краєзнавця Василя Бурму, який все життя пропрацював в одному виданні.

– На дипломну практику мене направили у «Вільне життя» у 1962 році, а у 63-му я перейшов у штат газети, – розповів Василь Бурма. – Так до цього часу там плентаюсь, всім заважаю і бурчу. Мене «сватали» у ТААС кореспондентом у Київ, у Чернівці запрошували, я вже на чемоданах сидів, але так доля повела, що залишився у Тернополі. Дякую долі, що вона мені таке життя послала, було воно важке, але не було безбарвним, сірим, і буденним. Будні для мене були празником. У мене в шафах сотні сорочок і стільки ж краваток. Я одягаю їх і прихожу у редакцію, а мене питають: «А чого це ти вирядився?», а я кажу: «На роботу – як на свято.». Як би не було важко, я завжди йшов на роботу окрилений. Коли любиш свою професію, то і біда – не біда, і будень – як свято, і все вдається. Я багато відзняв у Тернополі великих підприємств, які будувалися, працювали, а потім закрилися. Я їх знімав з першого до останнього дня. У мене купа валіз накопичилася з негативами, які розрізав, складав у конверти і підписував. Міг би залишити їх у редакції, але зараз у газетах людей все менше, перспектива у них не дуже світла, тому передав усі негативи на збереження до краєзнавчого музею. Зараз всі у соцмережах і зовсім інша журналістика. Я тужу за колишньою журналістикою. Вже якось казав колегам, колись на слово «ходити» я собі підбирав синоніми: тупцяти, швендяти, вештатись, плентатись, а тепер обходяться одним прямим словом. Я ж виховувався на прикладах старих добрих журналістів. Наприклад, у Василя Пєскова навчився до природи ставитися трепетно. Журналістика, як колодязь – можна копати глибше і глибше і весь час дізнаватися щось нове.

Василь Бурма із тих фотографів, який своїми роботами допомагає дізнатися щось нове і глядачам. Та не всі здогадуються, що одній вдалій світлині можуть передувати десятки невдалих або ж години підготовки та очікування. Головне у цій справі, переконаний Майстер, не лінуватися. Сам він донині встає о п’ятій ранку, адже звик, що всі справи найкраще вирішувати до обіду. А до об’єкта фотографії радить підходити з різних ракурсів і фотографувати, фотографувати, фотографувати… А ще намагатися щоразу по-новому дивитися на звичні речі.

– Василь Бурма – унікальний чоловік, – каже його колега Галина Садовська, заслужена журналістка України. – Не раз думаю, Василь би міг мати сьогодні елітний фотосалон в Тернополі. Так як він вміє поставити кадр, підібрати світло, організувати людей, до нього була б черга, на весіллях і корпоративах безбідно жив би, а він бере намет і їде в Сидорів і ночує там, бо знає, що на світанку Сидорівський замок нагадує корабель. Або їде на ніч у Вікно, спостерігає за пташками, реліктовими рослинами, а наступного ранку фотографує як цвіте неопалима купина.

Численні фотографії Василя Бурми можна побачити не тільки у «Вільному житті». Найкращі із них автор неодноразово формував у персональні виставки. І напередодні Дня журналіста у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї він презентував чергову із них. У ній об’єднав більше сотні світлин вечірнього Тернополя у різні пори року та портрети. Виставку «Вогні файного міста, краяни і гості» приурочив до 85-річчя, яке відзначив у січні 2021 та до 60-річчя творчості. На її відкриття завітали журналісти, фотографи, друзі, знайомі та колеги Василя Бурми, а також представники влади. У переповненому залі лунало багато побажань довгого і творчого життя, відкриття нових виставок і написання нових книг. Сергій Надал нагородив Василя Бурму «Почесною відзнакою міського голови», а заступник голови Тернопільської обласної ради подарував годинник. Фотовиставка діятиме у краєзнавчому музеї до 20 червня.

Василь Бурма не тільки знаний фотограф. Він також є автором декількох книг і путівників: «Берегами Серету», «Тернопільське озеро», «Дороги, путівці, стежини», «Привиди старих замків (Тернопільщина)» і співавтором ряду краєзнавчих книг і фотоальбомів про Тернопільщину. А зараз, як розповів головний редактор «Вільного життя» Петро Федоришин, він працює над новою книгою, яка буде цікава і дорослим, і дітям.

Василь Бурма – заслужений журналіст України, член Національної спілки журналістів України і Національної спілки фотохудожників України, лауреат Тернопільської обласної премії імені Володмира Здоровеги, із 2013 року має пам’ятний знак на Алеї зірок у Тернополі.

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