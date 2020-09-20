Спортивна теренова гра «Гурби-Антонівці» зібрала на Шумщині активних молодих людей з різних регіонів України. Вони змагатимуться протягом 60 годин без перерви.

Щороку у цій грі брало участь близько трьох остень юнаків і дівчат. Цьогоріч через падемію коронавірусу число учасників дещо менше. Гра відбувається в лісі біля урочища Гурби, що на межі Тернопільщини та Рівненщини. Там у 1944 році з 21 по 25 квітня проходив найбільший бій УПА проти НКВС.

«Теренова гра «Гурби-Антонівці» вже здобула своє повноліття. Вона проходить на історичному місці, де раніше відбувався бій УПА проти НКВС. Тоді загинули близько сотні бійців УПА і понад 900 радянських солдатів. Там проходив чи не найбільший бій наших патріотів. І ми сьогодні символічно відтворюємо його, щоб вшанувати наших воїнів УПА, відновити у памяті ті важливі історчині події», – каже голова Тернопільського осередку молодіжного націоналістичного конгресу Василь Панькевич.

Додамо, теренову гру для молоді «Гурби – Антонівці» проводять з 2003 року. Організатори заходу – Міністерство молоді і спорту України та Молодіжний Націоналістичний Конгрес.

Софія Романська