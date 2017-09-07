Завтра відбудеться масовий автопробіг з Тернополя до Хмельницького

07/09/2017 Розмір тексту:

Масовий автопробіг з Тернополя до Хмельницького відбудеться завтра. Стартують автомобілісти на Театральному майдані обласного центру о 8.30. Таким чином вони хочуть привернути увагу до Всеукраїнського дня подяки, який запланований на 17-те вересня у столиці.

Всеукраїнський День подяки пов’язаний з впровадженням в Україні європейських традицій. 17-го вересня у столиці очікують приїзд легендарного Ніка Вуйчича, а також цього дня на Хрещатику відбудеться урочиста концертна програма.

«Наш автопробіг приурочений Дню подяки 17-го вересня у Києві на Хрещатику. А також схоже свято відбудеться в нас у Тернополі на Театральному майдані 1-го жовтня. День подяки в Україні – це нове свято, якого раніше в нас не практикувалося. Таким чином наша держава впроваджує європейські традиції – дякувати Богові за врожай. Для Тернопільської області це особливо актуально, оскільки наш край є аграрним. Також День подяки – це свято, яке пов’язане з цьогорічним відзначення 500-річчя Реформації», – розповів організатор автопробігу Іван Гонтар.

До слова, такі заходи відбудуться у більшості обласних центрів України.

Софія Романська