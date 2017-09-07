Завтра відбудеться масовий автопробіг з Тернополя до Хмельницького
Масовий автопробіг з Тернополя до Хмельницького відбудеться завтра. Стартують автомобілісти на Театральному майдані обласного центру о 8.30. Таким чином вони хочуть привернути увагу до Всеукраїнського дня подяки, який запланований на 17-те вересня у столиці.
Всеукраїнський День подяки пов’язаний з впровадженням в Україні європейських традицій. 17-го вересня у столиці очікують приїзд легендарного Ніка Вуйчича, а також цього дня на Хрещатику відбудеться урочиста концертна програма.
«Наш автопробіг приурочений Дню подяки 17-го вересня у Києві на Хрещатику. А також схоже свято відбудеться в нас у Тернополі на Театральному майдані 1-го жовтня. День подяки в Україні – це нове свято, якого раніше в нас не практикувалося. Таким чином наша держава впроваджує європейські традиції – дякувати Богові за врожай. Для Тернопільської області це особливо актуально, оскільки наш край є аграрним. Також День подяки – це свято, яке пов’язане з цьогорічним відзначення 500-річчя Реформації», – розповів організатор автопробігу Іван Гонтар.
До слова, такі заходи відбудуться у більшості обласних центрів України.
Софія Романська
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