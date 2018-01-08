Замість Ірода – Сталін: у Тернополі буде незвичайний вертеп

08/01/2018 0
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Молодіжний Націоналістичний Конгрес запрошує подивитись незвичний вертеп, який буде в місті з 8 по 19 січня.

Вертеп є символічним, тож натомість звичних персонажів – історичні постаті: замість Ірода – Сталін, царі – повстанці, а втіленням чорта є НКВД. Саме свято Різдва символізує відродження України.

Таким чином вертеп демонструє добро і зло в реальному форматі.

“Бажаєте побачити дійство на власні очі? Запрошуйте нас до себе або домовляйтеся про зустріч”, – кажуть організатори.

Замовити вертеп можна за номером +380968051324 – Микола Мисак.

 

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