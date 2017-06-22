В Тернополі у дворі будинку водій наїхав на маму з донькою

21/06/2017 Розмір тексту:

Аварія трапилась близько 8.50 у вівторок, 20 червня.

Водій збив маму з 7-річною донькою біля підʼїзду будинку на вул. Київській, повідомляє “20 хвилин“.

– Водій білого авто Volkswagen Caddy наїхав на маму та її 7-річну доньку у дворі біля підʼїзду будинку на вулиці Київській, – повідомляють в прес-службі патрульної поліції Тернополя. – Після цього водій поїхав з місця аварії. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Швидка забрала дівчинку у лікарню, але з дитиною та з мамою все добре.