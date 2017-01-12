У Тернополі проведуть таємничий обряд знищення злих сил

12/01/2017 Розмір тексту:

Масове театралізоване свято традиційно відбудеться напередодні старого Нового року у Горошовій Борщівського району. На цей фестиваль «Маланки» збираються не тільки місцеві, а й гості з області та України.

Цьогоріч народні гуляння розпочнуться о 17.00 13 січня з автентичного обряду «Маланка» у селі Устя. На імпровізованій сцені виступлять понад 10 фольклорних ансамблів з прилеглих сіл. Потім, о 20.00, святкове дійство перейде у Горошову. Зазвичай, мешканці кожної вулиці готують власну святкову шоу-програму з оригінальними костюмами, «перебраними» героями минулого й сучасності, величезними пересувними фігурами. Танці, співи, колядки, вертеп, козацькі забави, обряди, смакування традиційними новорічно-різдвяними стравами і чудовий настрій чекають всіх, хто завітає на це свято. Фестиваль триватиме впродовж усієї ночі.

Повеселитися можна буде і в Тернополі. Так, новорічно-різдвяне святкування «Маланка щедрує музеєм» відбудеться 13 січня у Тернопілсьькому обласному краєзнавчому музеї. Гостей запрошують завітати до музею о 12.00. Для них працівники закладу підготували ряд театралізовано-костюмованих дійств та розповідей: «Маланка ходила, Василька просила», «Символи фауни та флори у народній обрядовості», «Дохристиянські вірування та традиції», «Від Свят-вечора до Різдва», «Дідух і все про наш дідух», «Коляд, коляд, колядниця», «Святкування Різдвяних свят Українською Повстанською Армією», «Другий Свят-вечір», «Відновлення різдвяно-новорічних традицій», «Новорічно-різдвяні свята на Майдані під час Революції Гідності». У програмі передбачені також екскурсії залами музею, майстер-класи від народних умільців, різдвяні конкурси тощо. Відвідувачі зможуть поласувати традиційними українськими пампушками, гарячим глінтвейном та іншими смаколиками. Вхід на святкування символічний – п’ять гривень.

Ватаги Маланок 13 січня можна буде перестріти і в різних закладах громадського харчування в центрі Тернополя з 18.00. А з 19.00 на Театральному майдані розпочнеться концерт гуртів «Чаламада» і «Корінь Мандрагори». Організатори дійства «Файна Маланака» також оберуть кращу ватагу Маланок, визначть кращі маски та костюми, а на завершення свята обіцяють таємничий обряд знищення злих сил.

Ольга Трач

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