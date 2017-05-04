У “ректорській” аварії випливли цікаві деталі

04/05/2017 Розмір тексту:

Як ми повідомляли, на вулиці Микулинецькій у Тернополі вчора сталася ДТП. Там зіткнулися автомобілі “Opel” та “Land Rover”.

За інформацією видання Погляд, за кермом був ректор ТНЕУ Андрій Крисоватий. За інформацією очевидців, ректор зник з місця ДТП на іншому автомобілі.

Нові цікаві деталі пригоди оприлюднила на своїй сторінці ВО “Автомайдан”. Як повідомляє організація, у ДТП є свідки, які готові дати покази. Були й потерпілі, з якими “вирішили” питання на місці.

З місця пригоди Крисоватого, як ідеться у повідомленні “Автомайдану”, забрав на автомобілі “Toyota Camry” колишній прокурор Тернополя, а нині керівник юридичного факультету ТНЕУ Сергій Банах.

“Свідки підтверджують також інформацію про кермування у нетверезому стані”, – зазначають в “Автомайдані”.

На аварію відреагували у Національній поліції. За інформацією відділу комунікації НП Тернопільської області, дорожньо-транспортна пригода трапилася у селі Велика Березовиця 3 травня близько 20:00. Там зіткнулися автомобілі “Opel” та “Land Rover”. За попередньою інформацією, водій позашляховикавиїжджав з другорядної дороги на головну і не переконавшись у безпеці руху, врізався у легківку. Після удару джип не зупинився, а продовжив рух. Спинився десь за кілометр від місця аварії.

Очевидці ДТП викликали патрульних. Виїжджала на місце аварії і слідчо-оперативна група. Начальник Тернопільського відділення поліції Віктор Волощук каже, що на момент прибуття поліцейських ГУНП водіїв уже не булоні в автомобілі “Land Rover”, ні в “Opel”. Тому інформації про стан здовор’я кермувальників даних транспортних засобів правоохоронці коментувати не можуть.

Слідчі встановили власників авто, але на телефонні дзвінки ті не відповідають. Наразі оперативники з’ясовують хто був за кермом в одній та другій автівках. Тривають слідчі дії, авто перегнали на арештмайданчик.

Водій “Land Rover” відповідатиме перед законом відповідно до статей кодексу про адмінправопорушення – 124-ї – порушення водіями правил дорожньогоруху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та 122 – залишеннямісця дорожньо-транспортної пригоди.