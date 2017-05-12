У небі над Тернопільщиною бачили рідкісне явище. ФОТО
Сонячне гало мали змогу побачити цими днями мешканці міста Бучача, що у Тернопільській області.
Тернопільщина завжди дивує своєю природою, а тепер, завдяки сприятливим умовам, чарує нас ще й дивними явищами на небі.
10 травня в небі над Бучачем кожен міг помітити, так зване, сонячне гало, пише “Доба”.
Гало — це оптичне явище, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Вважається рідкісним явищем.
В Україні його можна спостерігати 70-120 разів на рік, але переважно малопомітне. Яскраве і добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік.
Його поява часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.
Фото дивовижного явища природи оприлюднив на своїй сторінці ВКонтакті Олег Окіпний.
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