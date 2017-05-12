У небі над Тернопільщиною бачили рідкісне явище. ФОТО

12/05/2017 Розмір тексту:

Сонячне гало мали змогу побачити цими днями мешканці міста Бучача, що у Тернопільській області.

Тернопільщина завжди дивує своєю природою, а тепер, завдяки сприятливим умовам, чарує нас ще й дивними явищами на небі.

10 травня в небі над Бучачем кожен міг помітити, так зване, сонячне гало, пише “Доба”.

Гало — це оптичне явище, що виникає внаслідок заломлення та відбиття світла в льодяних кристалах. Вважається рідкісним явищем.

В Україні його можна спостерігати 70-120 разів на рік, але переважно малопомітне. Яскраве і добре помітне гало з’являється 10-20 разів на рік.

Його поява часто свідчить про зміни в погоді — похолодання, прихід вологих атмосферних фронтів.

Фото дивовижного явища природи оприлюднив на своїй сторінці ВКонтакті Олег Окіпний.