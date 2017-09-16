У міськраді пояснили, скільки повинні платити школярі за проїзд у маршрутках увечері

15/09/2017 Розмір тексту:

Управління транспорту, комунікацій та зв’язку повідомляє, що учні загальноосвітніх шкіл при пред’явленні учнівського квитка в навчальний період оплачують 50% вартості проїзду у громадському транспорті. Причому обмежень щодо часу, коли відбувається поїздка, немає.

Єдиним виключенням, коли учнівські не діють, це період зимових та літніх шкільних канікул.

У випадку скарги на роботу перевізників варто звертатися в управління транспорту, комунікацій та зв’язку за адресою вул. Коперника,1, 4-ий поверх (тел. 521514) та зазначити час поїздки, номер маршруту та номер громадського транспорту.

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