Тернополянам пропонують ставати акторами

12/12/2017 Розмір тексту:

Тернополян, які мріяли або мріють зніматися у кіно запрошують прийти на кастинги. Відбудуться вони у Тернополі 17 та 19 грудня в рамках проведення II Всеукраїнського форуму «КіноХвиля». Відбір на ролі у фільмах проводитиме відома кастинг-директор та акторський агент Алла Самойленко з колегами.

– Наступного року заплановано зйомки більше тридцяти фільмів, – розповіла Наталія Турчин, креативний директор Тернопільської кінокомісії. – І зараз триває доукомплектування акторської бази для цих стрічок. І наша кінокомісія вирізняється вигідно серед інших тим, що має таку акторську базу, що відзначають і фахівці. Тому всі, хто прийде на кастинг одразу увійдуть в нашу акторську базу. А до неї матимуть доступ всі кастинг-директори. Алла Самойленко провідний кастинг-директор, який має великий досвід. У нас вона проводили кастинг під час «Кінохвильки». У результаті 10 діток з Тернополя отримали головні ролі або були запрошені на другорядні ролі та занесені у базу. Так що у цій справі є перспектива і всіх, хто мріє про акторську кар’єру запрошуємо прийти на кастинги. Це можуть бути, як актори-професіонали, так і люди, які не мають професійних навичок, а просто хотіли б спробувати себе, як актори. Єдине – ці кастинги для дорослих – віком від 17-ти років. Для кожного відбір проходить індивідуально, залежно від того, що побачить у людині кастинг-директор. Зазвичай, це просто бесіда, але якщо людина підготує поезію чи монолог, то це вітається.

Вже на початку наступного року у січні-лютому для зйомок у нашому місті необхідно буде багато людей для масових сцен: від 300 до 700. За словами Голови Тернопільської кінокомісії Леоніда Бицюри, це величезна кількість людей, які мають мати елементарні навики для участь у зйомках. Тому тернополян запрошують не тільки на кастинги, а й на майстер-клас Алли Самойленко «Як потрапити в кіно?». Відбудеться він 18 грудня о 10.00 в Українському домі «Перемога». До програми лекції входить чотири блоки: «Реальна ситуація на ринку», «Стратегія побудови кар’єри», «Інструментарій актора», «Старт акторської кар`єри». Вхід на лекцію безкоштовний.

Самі ж кастинги пройдуть у бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля», що на вулиці Івана Франка, 21. У неділю, 17 грудня, з 17.00 до 21.00, у вівторок, 19 грудня, з 10.00 до 15.00. Щоб потрапити на кастинг необхідно попередньо зареєструватися за номерами телефонів: 0936783854, 0677273382, або заповнити онлайн-форму.

Ольга Трач

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