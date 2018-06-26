Степан Барна Послу Королівства Нідерландів: Наша співпраця – це нові робочі місця та європейські стандарти роботи. ФОТО

25/06/2018 Розмір тексту:

Протягом двох днів в рамках Нідерландсько-українського бізнес-форуму на Тернопільщині перебуває дипломатична місія із Королівства Нідерландів та представники голландського бізнесу. У понеділок, 25 червня, відбулася офіційна частина форуму, під час якої була можливість заслухати спікерів на різних дискусійних панелях. Другий день охопить практичну складову, зокрема, потенційні інвестори з Голландії відвідають кілька підприємств у нашому краї, щоб ближче познайомитися з їхньою роботою.

Власне, перед початком форуму відбулася зустріч Надзвичайного та Повноважного Посла Королівства Нідерландів в Україні пана Еда Хукса та Почесного консула Королівства Нідерландів у Західному Регіоні Андрія Гринчука з керівництвом області.

Під час спілкування з ними голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна висловив сподівання, що співпраця, котру ми мали впродовж останніх місяців, дасть конкретний результат, і вже найближчим часом ми зможемо говорити про реалізацію спільних інвестиційних проектів.

«Наразі наша співпраця не дуже активна, адже зовнішньоторговельний оборот за січень-квітень цього року складає всього лише 11,2 млн. доларів. Це є невисока цифра, яка не демонструє високого приросту, але я хотів би відзначити позитивну динаміку – експортні поставки збільшилися у 5 разів в порівнянні з січнем-квітнем 2017 року, це зокрема поставки зерна та плодів олійних культур», – відзначив голова ОДА.

До того ж, він поінформував, що на території області працюють 3 підприємства з капіталом Королівства Нідерландів: ТОВ «ТЛТ-К» (Тернопільський район) – виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів; ТОВ «АГРОПОЛІС» (Чортківський район) – вирощування зернових культур; ТОВ «Сонячне сяйво України» (м. Тернопіль) – діяльність в сфері працевлаштування.

«Хочу вас запевнити, що Тернопільська обласна державна адміністрація активно працює в напрямку залучення інвестицій. Сьогодні Тернопільщина є регіоном, в якому іноземні партнери відчувають себе комфортно. А наша подальша співпраця – це нові робочі місця і можливість для українців працювати за найкращими європейськими та світовими стандартами», – наголосив очільник краю.

Про те, що у Західній Україні є багато можливостей для голландського бізнесу, зауважив й Посол Королівства Нідерландів в Україні пан Ед Хукс.

«Голландські бізнесмени дуже відкриті і вони зацікавлені перспективами, які можуть отримати тут, у вас, – розповів пан Посол. – Для цього було проведено дослідження ринку Західної України і вивчення перспектив і можливостей. Я вивчив це дослідження і з того, що побачив, то основними проблемами можу виокремити брак робочої сили через те, що багато працівників їдуть у ближні зарубіжні країни, а також застаріле обладнання, за яким доводиться працювати. Власне, за цими двома напрямками Голландія може допомогти, тому що у нас є експерти в галузі сільського господарства, логістики, технології та ІТ-сфери. Працюючи спільно, ми зможемо досягти того, що українці будуть працювати вдома, а не виїжджатимуть на заробітки за кордон».

Крім того, пан Посол повідомив, що на даний бізнес-форум до Тернополя прибули близько 20 голландських компаній для того, щоб побачити, як можуть долучитися до розвитку нашого регіону. І це компанії, які спеціалізуються не лише на сільському господарстві, а це мультифункціональні компанії.