Справа на мільйон: у Тернополі розпочався прийом проектів на “Громадський бюджет”

09/09/2018 Розмір тексту:

З першого вересня у Тернополі стартував прийом проектів на «Громадський бюджет». Реалізувати власну ідею за рахунок бюджетних коштів може кожен житель обласного центру. Проте необхідно попередньо зареєструватися, та під час голосування набрати більшу, поряд з іншими, кількість голосів.

Проект «Громадський бюджет» діє у Тернополі уже третій рік. За цей час подано більше 130-ти проектів. Фінансування здобуло 37: 19 проектів у 2016-му році, 18 – у 2017-му.

«У перший рік, коли запрацював «Громадський бюджет», було подано 71 проект, у другий – 66. Загалом було подано понад 130 проектів. Щоб виграти, насамперед потрібно зареєструвати проект і пройти всі процедурні кроки», – каже начальник відділу зв’язків з громадськістю Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич.

Прийматимуть документи на «Громадський бюджет-2019» до кінця вересня.

«Щоб подати заявку, достатньо скачати лише бланк проекту та заповнити його. Потрібно вказати таку інформацію: назва проекту, його автор, мета, проблематика. Оце все необхідне для того, щоб проект був прийнятий до розгляду», – додає Мар’яна Зварич.

До слова, у рамках «Громадського бюджету» реалізовуватимуть великі (до мільйона грн.) та малі (до 300 000 грн.) проекти. Тернополяни можуть віддати по одному голосу за великий і малий проект.

Софія Романська