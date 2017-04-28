Сьогодні у Тернополі пройде “Земельний форум хліборобів Тернопілля”

28/04/2017 0
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Сьогодні, 28 квітня в залі обласної філармонії пройде “Земельний форум хліборобів Тернопілля”

Участь в ньому візьмуть керівники фермерських господарств та сільськогосподарських підприємств області, представники органів місцевого самоврядування – депутати обласної та районних рад, голови сільських рад, члени Президії ради сільськогосподарських підприємств області, заслужені працівники сільського господарства, герої України, наукові працівники та представники громадських організацій, представники аграріїв з Хмельницької, Чернівецької, Волинської та Рівненської областей.

Свою участь підтвердив і голова Аграрної партії України Віталій Скоцик.

Початок форуму о 13 год.

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