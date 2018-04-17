Сергій Притула пообіцяв сепаратистам безсонні ночі

17/04/2018 Розмір тексту:

Шоумен розповів, що було передано українським бійцям на Донбасі Відомий український шоумен і волонтер Сергій Притула відзвітував про свою поїздку до бійців АТО на Донбас. Всього ведучий відвідав два підрозділи, на дорогу витратив 24,5 години, проїхав 1750 кілометрів.

Також він опублікував фотографії з поїздки на своїй Facebook-сторінці.

“Заїхали у Волноваху. Хлопцям з 93-ї, що спеціалізуються на заспокоєнні бурятських трактористів з дальньої відстані, забезпечили дуже неприємну перспективу для ворога у вигляді далекоміра. Один з небагатьох випадків, коли фото самого приладу не виставляю. Не можна. Палево” – написав Притула.

Морським піхотинцям в Широкіно привезли нічний снайперський приціл “Дедал” і тепловізор.

“Морпіхам в Широкіно презентували нічний снайперський приціл “Дедал” і тепловізор TMR-50. Безсонні ночі сепарам гарантовані. Загальна вартість доставки – 21 800 $. Вся оптика була вже попередньо оплачена. Доставка відбулася по мірі надходження гаджетів”, – відзвітував шоумен. Притула подякував усім причетним до закупівель, а також нагадав, що ще необхідно для армії.

Джерело: styler.rbc.ua