П’ятеро дітей і троє дорослих постраждали у жахливій аварії неподалік Тернополя. ФОТО

17/06/2017 0
Розмір тексту:
версія для друку

П’ятеро дітей та троє дорослих потрапили у лікарню в результаті дорожньо-транспортної пригоди. У селі Підгороднє в Тернопільському районі не розминулися два транспортних засоби.

16 червня близко 18:00 зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel.

За попередньою інформацією, автопригода трапилася через порушення правил дорожнього руху. Водій вітчизняного авто виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в авто, яке їхало своєю смугою.

На щастя, ДТП обійшлося без летальних випадків, але до лікарні медики госпіталізували п’ятьох дітей – четверо з ВАЗу віком від року до чотирьох і одну восьмилітню дівчинку з іномарки. Потрапили до медзакладу в реанімацію обидва водії. Травми отримала й дружина кермувальника з  Opel.

Причини автопригоди встановлює слідчо-оперативна група.

  • Теги:

Додати свій коментар

Головні новини

Креатор буд
Погода, Новости, загрузка...

Погода

Опитування

  • Що, на Вашу думку, є рушійною силою конфлікту в міській раді?

    Результати

    Loading ... Loading ...

© 2000-2012 "За Збручем"

Передрук матеріалів тільки за наявності гіперпосилання на www.zz.te.ua

Вгору

Сайт створено
4 / 0,290 / 9.99m