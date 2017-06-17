П’ятеро дітей і троє дорослих постраждали у жахливій аварії неподалік Тернополя. ФОТО

17/06/2017 Розмір тексту:

П’ятеро дітей та троє дорослих потрапили у лікарню в результаті дорожньо-транспортної пригоди. У селі Підгороднє в Тернопільському районі не розминулися два транспортних засоби.

16 червня близко 18:00 зіткнулися автомобілі ВАЗ та Opel.

За попередньою інформацією, автопригода трапилася через порушення правил дорожнього руху. Водій вітчизняного авто виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в авто, яке їхало своєю смугою.

На щастя, ДТП обійшлося без летальних випадків, але до лікарні медики госпіталізували п’ятьох дітей – четверо з ВАЗу віком від року до чотирьох і одну восьмилітню дівчинку з іномарки. Потрапили до медзакладу в реанімацію обидва водії. Травми отримала й дружина кермувальника з Opel.

Причини автопригоди встановлює слідчо-оперативна група.