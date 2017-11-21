Поліцейські розповіли, як вберегтися від аварій під час ожеледиці

21/11/2017 0
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Сьогодні автомобілі багатьох водіїв виявилися неготовими до ожеледиці та снігу. Через це на автошляхах міста ускладнився рух транспортних засобів, місцями утворювалися затори. Відтак патрульна поліція міста наголошує: не зволікати із підготовкою автомобілів до зими.

На Тернопільщині і далі передбачають заморозки й ожеледицю на автошляхах. Відтак водіїв і пішоходів просять дотримуватися правил безпеки.

«Варто пам’ятати основні правила, як рухатися під час ожеледиці. Зокрема, початок руху має бути плавним і м’яким. Також необхідно користуватися ременем безпеки. Рухаючись по слизькій дорозі, намагайтеся їхати з постійною швидкістю. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами. В період ожеледиці найважливіша вимога – це дотримання дистанції, вона повинна бути більшою, ніж при сприятливих погодних умовах.  На дорозі, яка покрита льодом, треба рухатися по смузі з найбільш інтенсивним рухом. Оскільки там їде більшість машин, то крига тане швидше, відтак рух буде безпечнішим. Зупинятися варто на місці без ожеледиці», – повідомляє патрульна поліція міста Тернополя.

Також поліцейські просять пішоходів не перебігати дорогу під час ожеледиці. Оскільки гальмівний шлях автомобілів значно збільшується.

Софія Романська

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