Поліцейські розповіли, як вберегтися від аварій під час ожеледиці
Сьогодні автомобілі багатьох водіїв виявилися неготовими до ожеледиці та снігу. Через це на автошляхах міста ускладнився рух транспортних засобів, місцями утворювалися затори. Відтак патрульна поліція міста наголошує: не зволікати із підготовкою автомобілів до зими.
На Тернопільщині і далі передбачають заморозки й ожеледицю на автошляхах. Відтак водіїв і пішоходів просять дотримуватися правил безпеки.
«Варто пам’ятати основні правила, як рухатися під час ожеледиці. Зокрема, початок руху має бути плавним і м’яким. Також необхідно користуватися ременем безпеки. Рухаючись по слизькій дорозі, намагайтеся їхати з постійною швидкістю. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами. В період ожеледиці найважливіша вимога – це дотримання дистанції, вона повинна бути більшою, ніж при сприятливих погодних умовах. На дорозі, яка покрита льодом, треба рухатися по смузі з найбільш інтенсивним рухом. Оскільки там їде більшість машин, то крига тане швидше, відтак рух буде безпечнішим. Зупинятися варто на місці без ожеледиці», – повідомляє патрульна поліція міста Тернополя.
Також поліцейські просять пішоходів не перебігати дорогу під час ожеледиці. Оскільки гальмівний шлях автомобілів значно збільшується.
Софія Романська
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