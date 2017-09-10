Патрульні оштрафували продавця

Продавець магазину, незважаючи на рішення Тернопільської міськради “Про заборону торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом”, здійснив продаж алкоголю.

Це правопорушення було зафіксовано патрульними поліцейськими. На продавця складено адміністративний протокол за ч. 2 ст. 156 КУпАП, повідомляють у патрульній поліції.