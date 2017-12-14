Об’єднані територіальні громади Тернопільщини реалізовують інфраструктурні проекти

14/12/2017 Розмір тексту:

Держава надає підтримку об’єднаним територіальним громадам, зокрема, у питаннях відновлення та розбудови інфраструктури їхніх територій. Так, для 36-ти об’єднаних територіальних громад Тернопільської області у державному бюджеті на 2017 рік було передбачено 115 млн. 491 тисячу гривень субвенції на розвиток інфраструктури, у тому числі, за рахунок коштів загального фонду державного бюджету – 38 млн. 497 тис. грн, та за рахунок спеціального фонду державного бюджету – 76 млн. 993 тис. грн.

Власне, сама реформа децентралізації передбачає створення фінансово незалежних громад, які матимуть змогу самостійно утримувати школи, дитячі садки, амбулаторії, будинки культури, дороги, іншими словами децентралізація – це шлях до підвищення якості життя мешканців кожного села, селища чи міста.

З метою ефективного використання коштів, обласна державна адміністрація підготувала та надала позитивні висновки по 177 проектних заявках, які відповідають напрямам використання субвенції, на проекти вартістю 128 млн. 949 тис. гривень, з яких понад 114 млн. грн. – це кошти субвенції. Дана кількість проектних заявок складає майже 99% від загальнообласного обсягу.

Водночас, за оперативною інформацією, комісія при Мінрегіоні розглянула та погодила можливість реалізації 174 проектів вартістю понад 128 млн. грн., у тому числі, майже 114 мільйонів гривень – за рахунок субвенції. Дана кількість також складає майже 99% від загального обсягу. Із цих 174-ох проектів, 118 – це об’єкти будівництва, реконструкції та капітальні ремонти будівель і споруд, 31 – ремонти вулиць, доріг, тротуарів та об’єкти благоустрою, 18 – закупівля техніки та обладнання для комунальних підприємств, 4 – розроблення проектної документації.

Після погодження проектних заявок, відповідно до календарного плану, на казначейські рахунки надійшли субвенційні кошти в обсязі понад 102 млн. грн. (88,8%), з яких освоєно більше 48 мільйонів гривень.

Наразі освоєння субвенції практично завершили Новосільська сільська рада Підволочиського району, Гримайлівська селищна рада Гусятинського району, Трибухівська сільська рада Бучацького району. Завершують освоєння виділених коштів Великогаївська сільська рада Тернопільського району, Коропецька селищна рада Монастириського району, Підволочиська селищна рада Підволочиського району. Також освоїла кошти Чернихівецька сільська ОТГ Збаразького району, де за рахунок субвенції впроваджувалися енергоефективні заходи, а саме капітальний ремонт з утеплення фасаду дитячого садка «Пролісок», і було придбано спецтехніку для комунальних потреб громади, ключі від якої у понеділок, 11 грудня, голові ОТГ Марії Кіпибіді передав голова Тернопільської ОДА Степан Барна (на фото).