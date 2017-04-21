Неподалік Тернополя горів металевий ангар. ФОТО, ВІДЕО

21/04/2017 0
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Пожежа сталася у селі Біла 20 квітня.

Як повідомили в управлінні ДСНС, горів утеплювач металевого ангару.

Вогнем знищено 60 м. кв. та пошкоджено близько 150 м. кв. покриття ангару.

Загорання ліквідовано черговими караулами. До ліквідації пожежі було залучено автодрабину частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначеня Управління.

Від вогню врятовано ангар та сусідню будівлю.

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