Немає котелень на альтернативному паливі – немає гарячої води

06/09/2017 Розмір тексту:

Масове відключення гарячої води в українських містах знову підняло проблему, чи збережеться в Україні централізоване постачання гарячої води. Сьогодні проаналізуємо, як мерія Тернополя вирішує цю надважливу проблему.

Тернополяни відсвяткували з гарячою водою

Тернополяни відсвяткували День Незалежності, День міста та День знань з гарячою водою. Це додатково коштувало бюджету Тернополя декількох мільйонів гривень. Адже ситуація з оплатою залишається критичною. За серпень 2017 року підприємству «Тернопільміськтеплокомуненерго» споживачі виплатили всього трохи більше двох мільйонів гривень Це як капля у морі в порівнянні із сумою боргу, яка на даний момент складає 34 мільйони. Тому наразі гарячу воду знову відключили. Але є всі сподівання, що така ситуація тимчасова.

Гаряча вода – проблема всієї України

У міністерстві регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розповіли, що відсутність гарячої води – це тенденція для всієї України. Так, за останніми даними, в Україні до централізованого постачання гарячої води підключені лише 33 637 будинків. Це рекордно низька цифра.

Колишній заступник міністра з питань ЖКГ Олександр Мазурчак зауважив, що через завелику ціну на газ для комунальників суттєво ростуть тарифи на гарячу воду, з’являється заборгованість і виробникам тепла вимикають газ. Таке відбувається по всій Україні.

У свою чергу, експерт в енергетичній сфері Олександр Сергієнко каже, що через зношеність мереж подавати гарячу воду влітку у великих містах невигідно.

«Якщо труби порвані, то влітку неефективно подавати гарячу воду», – вважає він.

Схожу думку висловлює і експерт з питань енергоефективності Святослав Павлюк.

«Одна з проблем – великі втрати тепла у трубах. У літній період, коли споживання мале, а втрати високі, то постачати невигідно. Тому влітку ставлять на тривалий технологічний ремонт і все. Вихід – переходити на альтернативні джерела. Українські міста, де діють котельні на альтернативних джерелах палива можуть цілий рік забезпечити постання гарячої води», – заявив Павлюк.

Разом експерти впевненіь, що вихід з цієї ситуації – зменшити ціни палива для тепловиків. Зараз в тарифі на тепло понад 70% складає вартість газу.

Таким чином, щоб забезпечити для людей постачання гарячої води, необхідно зробити три речі: зменшити ціну за газ для тепловиків ,належним чином підготувати мережі і, за можливості, перейти на альтернативні джерела палива.

Встановлення ціни на газ – прерогатива Києва. Однак місцеві влади можуть належним чином виконати дві інші умови для постачання гарячої води.

Яка ж ситуація у Тернополі.

Гаряча вода у Тернополі: відремонтовані котельні та теплові мережі

Як повідомляє прес-служба міської ради, Тернопіль готовий до опалювального сезону на 88%. За інформацією КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», станом на кінець серпня завершено ремонт 36 з 41 котельні. Також підготовлено до роботи в осінньо-зимовий період 140 км теплових мереж, тобто 93% від усієї протяжності.

Також місто продовжує реалізовувати програми зі встановлення індивідуально-теплових пунктів (ІТП) фондів Е5Р та корпорації NEFCO. Загалом цими проектами передбачено у найближчі декілька років облаштувати 750 індивідуально-теплових пунктів у багатоповерхових будинках Тернополя, завдяки яким тернополяни отримають цілодобово гарячу воду та належне теплопостачання, відповідно до погодних умов.

Також ІТП будуть обладнані будинковими лічильниками тепла, а це означає, що мешканці платитимуть за теплопостачання пропорційно до квадратних метрів житлової площі.

Таким чином, створюють всі належні умови для безперебійного постачання гарячої води.

Гаряча вода у Тернополі: запуск нових котелень на «альтернативі»

Однак ще дешевший варіант – це запуск котелень на альтернативному паливі. По-перше, тарифи на теплову енергію, яка виробляється з альтернативних джерел і використовується для потреб населення та бюджетних організацій, гарантовано на 10% нижчі, ніж тарифи на теплову енергію, вироблену з використанням газу. Експерти стверджують, що можлива економія навіть на рівні 30%.

По-друге, успішність цього проекту вже підтвердила робота експериментальної котельні на альтернативному паливі на вулиці Лесі Українки, 4. У будинках, які обслуговувала ця котельня гаряча вода подавалася цілодобово. Тобто мешканці цих будинків вже відчули переваги від того, що котельня працює на альтернативному паливі.

Беручи за приклад позитивний досвід котельні на Лесі Українки, мерія запланувала запустити ще сім котелень на альтернативних видах палива. Тобто котельні на альтернативі мали працювати в усіх мікрорайонах міста. Тоді б вартість гарячої води значно знизилася і це дало б змогу надавати цю послугу цілодобово в усьому місті.

Наразі депутати міської ради Тернополя тимчасово заборонили проведення будь-якої реконструкції чи будівництва альтернативних котелень за семи адресами. Однак є всі шанси сподіватися, що відповідна комісія дасть дозвіл на реалізацію цих проектів і тернополяни будуть мати гарячу воду.

Тарас Вишенський