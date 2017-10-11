Не місяць і не два: скільки тернополянам доводиться чекати на біометричний паспорт
11/10/2017 0
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Чекати на біометричний паспорт тернополянам часом доводиться не місяць, як обіцяно, і навіть не два, як максимальний термін.
Про це у соцмережі написала тернополянка Наталка Колтун, повідомляє 0352.ua.
“Казка про місяць неактуальна. І навіть про два. Документи здавала ще 9.08. Закінчиться тим, що я його там забуду”, – написала Наталка Колтун.
Деякі тернополяни таки отримали свої біометричні закордонні паспорти вчасно, однак не всі.
“А я ще в кінці липня здала, немає, чекаю… ” – пише Лілія Левенець.
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