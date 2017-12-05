Нардеп Микола Люшняк сьогодні ініціює у парламенті голосування за продовження мораторію на продаж українських земель

Нагадаємо, що в Україні дія мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення мала закінчитися ще 1 січня 2018 року. Навесні Кабінет міністрів пропонував відкрити ринок землі в два етапи: з 2017 року дозволити торгівлю державними землями, а з 2019-го дозволити – землею, що знаходиться в приватній власності.

— У час, коли у нас триває військове протистояння на сході України, про будь-яке зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель не може бути і мови. Основне наше завдання сьогодні — зберегти в Україні власні землі. Ми йдемо на зустріч нашим аграріям цієї сфери і лобіюємо їх інтереси, — прокоментував Микола Люшняк.