На Тернопільщині знайшли велетенську авіабомбу
28/03/2017 0
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На Тернопільщині за вихідні виявлено 10 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.
Як повідомляють в управлінні ДСНС, 26 березня на присадибній ділянці у селі Піщане Зборівського району виявлено 9 одиниць артилерійських снарядів калібром 105 мм.
У цей же день поблизу піщаного кар’єру у смт. Козова знайшли фугасну авіабомбу вагою 100 км.
Небезпечні знахідки були передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.
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