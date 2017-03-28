На Тернопільщині знайшли велетенську авіабомбу

28/03/2017 Розмір тексту:

На Тернопільщині за вихідні виявлено 10 вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни.

Як повідомляють в управлінні ДСНС, 26 березня на присадибній ділянці у селі Піщане Зборівського району виявлено 9 одиниць артилерійських снарядів калібром 105 мм.

У цей же день поблизу піщаного кар’єру у смт. Козова знайшли фугасну авіабомбу вагою 100 км.

Небезпечні знахідки були передані фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення для подальшого знешкодження шляхом контрольованого підриву у безпечному місці.