- фільми в кінотеатрах України
На Тернопільщині вода забрала уже 13 життів. ВІДЕО
22/06/2017 0
Розмір тексту:
13 людей загинули від початку року на водоймах нашої області.
Останній трагічний випадок трапився на Дністрі.
Як вберегти себе та близьких і не стати жертвами води – з’ясовували кореспонденти ІНТБ.
Додати свій коментар
Головні новини
- Збройний напад та захоплення заручників: СБУ провела у Тернополі антитерористичні навчання. ФОТО
- Кожен випускник Тернопільщини на випускному отримає подарунок
- Тернопільська “Свобода” чекає на рішення ТВК щодо трьох екс-партійців і не боїться перевиборів
- Безпорадного тернополянина обікрали у барі
- Всі новини за сьогодні
Погода
Опитування
- Loading ...