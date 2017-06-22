На Тернопільщині вода забрала уже 13 життів. ВІДЕО

22/06/2017 0
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13 людей загинули від початку року на водоймах нашої області.

Останній трагічний випадок трапився на Дністрі.

Як вберегти себе та близьких і не стати жертвами води – з’ясовували кореспонденти ІНТБ.

 

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