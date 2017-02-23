На Тернопільщині влаштують “медичні ралі”

22/02/2017 Розмір тексту:

Другий Регіональний зимовий чемпіонат бригад екстреної медичної допомоги «Кременецькі медичні ралі-2017» відбудеться у Кременці 23-25 лютого. Перший зимовий чемпіонат пройшов минулого року на Львівщині. У 2017 році медики служби екстреної медичної допомоги Західного регіону України знову ініціювали його проведення. До участі зголосилися 20 команд, в тому числі й з-за кордону.

– Минулого року зимовий чемпіонат провів Львівський територіальний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, – каже Арсен Гудима, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини катастроф та військової медицини ТДМУ імені Горбачевського, головний суддя чемпіонату. – А цього року група ініціативних людей вирішили організувати його у Кременці. Враховуючи скруту у державі ми спочатку обдзвонили територіальні центри і поцікавились чи їм це потрібно. І на наш великий подив всі сказали, що із задоволенням візьмуть участь у чемпіонаті незважаючи на те, що немає наказу МОН, який би спонукав до цього. Приїзд бригад є абсолютно добровільний, люди зацікавлені щоб змагатися, щоб обмінюватися думками, подивитися інший край, і змінити ненадовго постійне місце перебування, відчути приємні емоції від спілкування, змагань.

На чемпіонат приїдуть бригади екстреної медичної допомоги з Вінницького, Волинського, Дніпровського, Івано-Франківського, Львівського, Полтавського, Рівненського, Тернопільського, Ужгородського, Хмельницького, Черкаського, Чернівецького та Чернігівського територіальних центрів екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, з Львівського клінічного госпіталю Державної прикордонної служби України та Військово-медичного клінічного центру Західного регіону, київської клініки «Добробут», бригади з Естонії, Литви та Польщі. Команда налічуватиме по три учасники в кожній, як це є в реальному житті: два медики і водій. Водій у бригаді – це теж член рятувальної команди, без допомоги якого неможливо реалізувати низку протоколів з медицини невідкладних станів.

– На нашому чемпіонаті ми важливу роль приділяємо якості конкурсних завдань, – зазначає Арсен Гудима. – Кожен конкурс обговорюється у вузькому колі фахівців з екстреної медичної допомоги по етапах. Ми під кожну дію, яка доцільна на тому чи іншому етапі, знаходимо замітку в протоколі з медицини невідкладних станів, яку варто було б зробити в тому чи іншому моменті. 23 лютого передбачається 4 етапи. Один з них буде на території медичного коледжу – це класична реанімація. Буде конкурс пов’язаний з ДТП, з вогнепальним пораненням. У другий день буде шість етапів. Стартують команди о 7.30 на Замковій горі і складатиметься він з двох частин: на вміння водія організувати безпеку автомобіля і на фізичну витривалість. Також на Замковій горі пройде конкурс з масовим ураженням. На території готелю «Панорама» передбачено провести конкурс на кмітливість бригад. Там по периметру озера є декілька альтанок, і в кожній буде якийсь цікавий випадок і медикам треба буде придумати, як його вирішити. Враховуючи специфіку українських доріг, буде один з етапів, де бригади на ходу виконуватимуть медичні маніпуляції, буде звичайна базова реанімація за участю водія і фельдшера на професійному манекені, який рахує кількість правильних дій. А після завершення конкурсів, у другій половині дня, проведемо «розбір польотів»: розкриємо протоколи і в формі майстер-класів пояснимо і покажемо, що і як мало би бути. Потім відбудеться церемонія нагородження переможців і вручення призів.

Головними організаторами заходу стало керівництво і фахівці Тернопільського державного медичного університету імені Івана Горбачевського, Всеукраїнська рада реанімації та екстреної медичної допомоги. Змагання серед працівників швидкої підтримали також Міністерство охорони здоровʼя, Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоровʼя, державний заклад «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги і медицини катастроф МОЗ України», Тернопільська обласна державна адміністрація та управління охорони здоровʼя, Тернопільська обласна рада, Кременецька райдержадміністарція. До роботи долучилися Комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» і Кременецьке медичне училище імені А.Річинського.

Ольга Трач