На Тернопільщині пенсіонери виготовляють різдвяні листівки для бійців АТО

07/12/2017 Розмір тексту:

Майстер-класи з виготовлення листівок пропонують пенсіонерам на Тернопільщині. У Шумську до цієї ініціативи вже приєдналося кілька десятків літніх людей.

На майстер-класі у Шумському територіальному центрі зібралося чимало пенсіонерів, деякі з них прийшли зі своїми внуками. Всі разом виготовляли Різдвяні листівки, які потім відправлятимуть своїм рідним, а також воїнам у зону АТО.

«Час, який ми провели разом виявився досить хорошим, наповненим різноманітними веселощами. Хочемо робити такі зустрічі частіше і пропонуємо в інших районах це започатковувати. Вдячні нашим організаторам, які провели цей майстер-клас для нас. Ми розуміємо, що найкращий подарунок – це той, який зроблений своїми руками. Ми взялися робити Різдвяні листівки для наших найближчих людей, а також наших захисників у зоні АТО», – каже пенсіонерка з Шумського району Ірина Дубова.

Такі ініціативи для літніх людей запроваджуватимуть в усіх районах Тернопільщини, а також в обласному центрі.

Софія Романська