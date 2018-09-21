На Тернопільщині оголосили будівельну амністію, можна без штрафу узаконити самобуди

21/09/2018 Розмір тексту:

Порядок проведення технічного обстеження і прийняття в експлуатацію індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, будівель і споруд сільськогосподарського призначення, збудовані на земельній ділянці відповідного цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних робіт, затверджено наказом Мінрегіону від 3 липня 2018 року №158, зареєстрованому у Мінюсті 28 серпня 2018 року за № 976/32428.

Це своєрідна будівельна амністія, завдяки якій забудовники садибних будинків та невеликих сільськогосподарських споруд мають можливість за спрощеною системою та без штрафних санкцій здати в експлуатацію та оформити правовстановлюючі документи на будинки і споруди.

За результатами проведення таких заходів у попередні роки, за такою системою в області вводилося в експлуатацію до 40 % усього збудованого житла.

З ініціативи Управління державної архітектурно-будівельної інспекції у Тернопільській області, під головуванням заступника голови облдержадміністрації Олега Валова відбулася семінар-нарада на якому обговорили практичні аспекти впровадження вказаного Порядку. Керівники органів містобудування та архітектури області, підприємств з технічної інвентаризації об’єктів та фахівці з технічного обстеження будівель і споруд за результатами обговорення надали пропозиції щодо ефективного і якісного виконання робіт передбачених будівельною амністією та висловили готовність до її проведення.