На Тернопільщині горів цех фермерського господарства. ФОТО

20/04/2018 Розмір тексту:

Пожежа виникла 20 квітня у виробничому цеху одного з фермерських господарств у Копичинцях.

Як повідомляють в Управлінні ДСНС, площа горіння становила 20 м. кв. Пожежа швидко набирала обертів, тому було прийнято рішення про залучення до її ліквідації додаткових зил та засобів. На допомогу Копичинецький вогнеборцям вирушив черговий караул з Гусятина. До проведення розвідки та гасіння залучалась ланка газодимозахисної служби.

Невдовзі пожежу було ліквідовано. Вогнем пошкоджено холодильний агрегат на площі 2 м. кв та 5 пластикових ящиків.

Обставини виникнення пожежі та сума матеріальних збитків встановлюються.