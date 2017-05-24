На п’яного мажора в костюмі “Адідас” патрульні склали аж три протоколи. ФОТО

24/05/2017 0
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Сьогодні близько 2-ї години ночі на вулиці Руській зупинили автомобіль Toyota Camry, у якого не світив лівий габарит.

При спілкуванні з 27-річним громадянином патрульні помітили, що він знаходиться у стані алкогольного сп’яніння. Однак від освідування на місці та проїхати в медичний заклад водій відмовився в присутності двох свідків.

При цьому відмовлявся пред’являти документи та поводився неадекватно. Водія патрульні доставили до відділку поліції для складання матеріалів.

Патрульні склали на водія 3 протоколи: за ст. 185 (Злісна непокора законному розпорядженню вимозі поліцейського), 173 (Дрібне хуліганство) та 130 КУпАП( Керування у стані алкогольного сп’яніння). Також винесли постанову за ст. 126 КУпАП(Керування без відповідних документів), повідомляють в управлінні патрульної поліції Тернополя.

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