На пішохідному переході у Тернополі автомобіль збив жінку. ФОТО, ВІДЕО

18/11/2017 Розмір тексту:

Водій Skoda збив на пішохідному переході жінку. Аварія трапилася близько 17:30 на вул. Микулинецька, що біля авторинку.

Очевидці події розповідають, що аварія трапилася коли вже було темно, моросів дощ. Видимість була досить поганою. Окрім цього, пішохідний перехід не освітлюється, пише “20 хвилин“.

– Жінка переходила дорогу, але водій Skoda мабуть її не помітив, відповідно не встиг зреагувати і збив, – каже свідок Микола. – Чесно кажучи, я по цій дорозі їду вперше і мені не було зрозуміло, що тут пішохідний перехід. Знак розташований в кущах, його не видно. Окрім цього цей перехід хоча і має ліхтар, але він чомусь не увімкнений.

Очевидець каже, що транспорту було на той час багато, водія, напевно, засліпили інші авто. Із слів пана Миколи, жінці близько 50 років. Водій Skoda не бажав спілкуватися, оскільки перебував у шоковому стані. На вигляд йому приблизно 30 років. На авто було розбите лобове скло з лівого нижнього боку. З тої ж сторони підім’яте крило.

Жінку госпіталізували, вона жива. На місці аварії працювали правоохоронці. На дорозі з боку Березовиці та Тернополя утворився величезний затор.