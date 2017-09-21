На Микулинецькій фура злетіла в кювет. ФОТО

21/09/2017 Розмір тексту:

На Об’їзній ДТП – при з’їзді з Микулинецької «склало» фуру.

Авто наразі стоїть попри дорогу. В причепі відкриті дверцята, повідомляє “20 хвилин“.

– ДТП сталась близько 2 ночі. Водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням, через що фура злетіла в кювет, – повідомила речник управління патрульної поліції м. Тернополя Оксана Смільська.

Постраждалих в аварії немає. На водія складено протокол за ст. 124 КУПаП – за скоєння ДТП, повідомили в управлінні патрульної поліції.