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На Микулинецькій фура злетіла в кювет. ФОТО
21/09/2017 0
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На Об’їзній ДТП – при з’їзді з Микулинецької «склало» фуру.
Авто наразі стоїть попри дорогу. В причепі відкриті дверцята, повідомляє “20 хвилин“.
– ДТП сталась близько 2 ночі. Водій вантажівки не врахував дорожньої обстановки, не обрав безпечної швидкості руху і не впорався з керуванням, через що фура злетіла в кювет, – повідомила речник управління патрульної поліції м. Тернополя Оксана Смільська.
Постраждалих в аварії немає. На водія складено протокол за ст. 124 КУПаП – за скоєння ДТП, повідомили в управлінні патрульної поліції.
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