На честь історичної постаті часів Петлюри, що похована у Тернополі, пропонують назвати вулицю міста

22/02/2017 Розмір тексту:

З такою пропозицією до міського голови звертається депутат Тернопільської міської ради від ВО «Свобода» Володимир Стаюра. Вулиця, за його зверненням, має носити ім’я Євгена Мишковського.

– Зважаючи на численні прохання громадян міста Тернополя прошу підтримати звернення про присвоєння назви одній з вулиць міста ім’я Героя України, полковника Євгена Мишковського, який брав участь у боях за Проскурів та Чорний Острів. За проявлену хоробрість та патріотизм Симон Петлюра присвоїв йому посмертно звання генерала – хорунжного. В боях за незалежність України полковник Євген Мишковський був поранений в ногу, декілька днів пролежав у лікарні, однак лікарям не вдалося його врятувати, – йдеться у зверненні Володимира Стаюри.

У своїх спогадах дружина Мишковського писала про останній бій чоловіка: «Залишивши при потязі підполковника Чаганівського, полковник Мишковський із гвинтівкою в руках на чолі своєї лави став наступати на головні ворожі сили. Сильним вогнем із гвинтівок примусив більшовицьку кінноту відступити, переслідував їх, аж поки не впав, поранений у стегно і руку».

Зараз Герой спочиває на Микулинецькому кладовищі міста Тернополя.