Художник з Тернопільщини повезе на виставку до Києва гігантську писанку

28/03/2017 Розмір тексту:

Художник Тарас Приступа з Теребовлі представлятиме наш регіон восьмого квітня на VII Всеукраїнському фестивалі писанок у Києві. До столиці митець повезе величезну писанку розміром 90 на 60 сантиметрів.

Фестивалі писанок у столиці відбуваються щороку, там участь беруть найталановитіші митці України. Відтак Тарас Притула радіє можливості долучитися до знаменитої експозиції своєю творчістю.

«Це справді дуже популярний фестиваль. Серед учасників – талановиті митці, художники. На своїй писанці я зобразив українське село, тому назву обрав – «Мальовничий хутір». На цьому малюнку намагався відтворити красу і колорит рідного краю. На цьому фестивалі збираються художники з готовими виробами. Тому я свій виріб повезу вже готовим, хоча там також буде можливість створювати виріб. Адже на таких фестивалях традиційно розфарбовують писанки. Зазвичай, вони великих розмірів: завбільшки від 5 см до 2 метрів», – каже художник.

Загалом у столичній експозиції буде представлено до тисячі гігантських писанок. Виставку можна буде побачити на Софійській та Михайлівській площах, а також у парку «Володимирська гірка».