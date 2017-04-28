Два велосипеди, чотири шини і від “ВАЗа” запчастини знищила пожежа на Тернопільщині. ФОТО

28/04/2017 0
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27 квітня в селі Качанівка Підволочиського району виникла пожежа господарської будівлі.

Внаслідок пожежі вогнем знищено покриття та перекриття будівлі на площі  50 м.кв., сільськогосподарський інвентар, 2 велосипеда, 4 автомобільні шини та запчастини до автомобіля «ВАЗ-2101».

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються, повідомляють в управлінні ДСНС.

Пожежу ліквідовано черговим караулом 20-ї Державної пожежно-рятувальної частини Управління із залученням 1 од. пристосованої техніки ТОВ «Тера». Під час гасіння врятовано 2 будівлі.

 

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